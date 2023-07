Christian Pulisic unterschreibt in dieser Woche bei Milan

Der Wechsel von US-Stürmer Christian Pulisic von Chelsea zu Milan kommt zustande.

Laut Transferexperte Fabrizio Romano wird der 24-jährige Angreifer noch in dieser Woche den obligatorischen Medizintest bestreiten und bei den Rossoneri einen Vertrag bis 2027 unterzeichnen. Als Ablöse sollen 20 Mio. Euro plus Boni fliessen. Pulisic spielte bei den Blues keine zentrale Rolle mehr - erst recht nicht nach der Ankunft von Christopher Nkunku in diesem Sommer.

Pulisic will in der Serie A nun einen Neustart hinlegen. Nach der Bundesliga und der Premier League ist es bereits die dritte europäische Topliga, in der der frühere Dortmunder aktiv wird.

psc 10 Juli, 2023 09:55