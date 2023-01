Denis Zakaria wird zum Chelsea-Dauerläufer und brilliert

Es ist kurz vor Schluss als Zakaria einen Ball in Bedrängnis bekommt, einen Doppelpass spielt und gleich mehrere pressende ManCity-Profis ins Leere laufen lässt. Schliesslich folgt noch eine gute Verlagerung auf die Seite:

This video would go viral if it was Kevin De Bruyne who did this.

Denis Zakaria won all our hearts 💙 pic.twitter.com/R8TkKHD8qm

