Denis Zakaria: «… dann habe ich keine Chance, beim FC Chelsea zu bleiben»

Denis Zakaria wartet über einen Monat nach seinem Wechsel zum FC Chelsea noch immer auf seinen ersten Einsatz. Dem Schweizer Nationalspieler ist bewusst, dass er sich ordentlich ins Zeug legen muss, um von den Blues dauerhaft unter Vertrag genommen zu werden.

In der Champions League stand Denis Zakaria immerhin schon dreimal im Kader, wartete dort aber vergeblich auf seine Premiere für den FC Chelsea. Gleiches gilt für die Premier League, wo er bei den dortigen Spielen noch nicht einmal im Aufgebot stand.

«Wenn man keine guten Leistungen bringt, hat man keine Chance zu bleiben. Chelsea ist ein grosser Verein, und wenn man nicht gut genug ist, kann man nicht in diesem Verein bleiben», weiss Zakaria im Gespräch mit «The Athletic», dass es nicht gerade eine einfach Mission wird, sich im Westen Londons für ein festes Engagement zu empfehlen. Seine bisherigen Einsatzzeiten untermauern das.

Zakaria steckt nach fünf Wochen ohne einen einzigen Einsatz aber noch nicht den Sand in den Kopf: «Ich bin hier, um zu beweisen, dass ich es verdiene, hier zu sein, dass ich ein guter Spieler bin und der Mannschaft helfen kann. Wir werden sehen, was am Ende passiert.»

Qualität beim FC Chelsea «erstaunlich»

Der 25-Jährige war in diesem Sommer überraschend zum FC Chelsea gewechselt. Der englische Topklub vereinbarte mit Juventus Turin eine einjährige Ausleihe, die zunächst drei Millionen Euro kostet. Die Kaufoption liegt bei 28 Millionen Euro. Zakaria konkurriert im Londoner Mittelfeld mit N’Golo Kante, Jorginho und Mateo Kovacic um einen Platz. Auch Ruben Loftus-Cheek, Mason Mount und Conor Gallagher sind dort eine Option.

«Natürlich hat Juventus auch eine sehr gute Qualität. Aber hier, bei Chelsea, muss ich sagen, dass das Team wirklich eine erstaunliche Qualität hat», zieht Zakaria einen ersten Vergleich. Immer nur auf der Bank zu sitzen sei derweil nicht leicht für den Schweizer Nationalspieler: «Wie jeder Spieler möchte ich spielen. Aber ja, wir müssen hart trainieren und uns beweisen. Wenn man schliesslich die Chance hat, zu spielen, muss man sich in diesem Moment beweisen.»

aoe 8 Oktober, 2022 12:47