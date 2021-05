Durch CL-Gewinn: Tuchels Chelsea-Vertrag automatisch verlängert

Thomas Tuchels Vertrag beim FC Chelsea soll sich mit dem Gewinn der Champions League automatisch bis 2024 verlängert haben.

Vier Monate nach seiner Anstellung gewinnt Thomas Tuchel mit dem FC Chelsea den Titel in der Champions League. “Natürlich ist jetzt die Zeit, ein paar Tage lang zu feiern, es zu geniessen und zu verarbeiten. Aber sonst macht es überraschenderweise nicht so viel mit dir. Und ich glaube, das ist gut. Denn niemand will sich ausruhen, ich will mich nicht ausruhen”, sagte Tuchel nach dem Final-Erfolg. Er wolle “den nächsten Erfolg, den nächsten Titel”. Dazu meinte er in Bezug auf seine Zukunft: “Ich bin nicht hundertprozentig sicher, aber vielleicht habe ich durch diesen Sieg schon einen neuen Vertrag. Das könnte sein. Mein Manager hat davon gesprochen, aber ich wusste das nicht. Das müssen wir erst checken.”

Laut übereinstimmenden Medienberichten hat sich der Kontrakt in der Tat mit dem Henkelpott-Erfolg verlängert. Unterschreib der 47-Jährige im Januar einen bis 2022 datierten Vertrag, soll dieser nun bis 2024 laufen.

adk 31 Mai, 2021 18:25