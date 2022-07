Einigung da: Kalidou Koulibaly schliesst sich dem FC Chelsea an

Der Wechsel des senegalesischen Verteidigers Kalidou Koulibaly von Napoli zum FC Chelsea kommt zustande.

Wie diverse Journalisten am Mittwochnachmittag bestätigen, haben sich die beiden Vereine bezüglich Ablöse für den 31-jährigen Innenverteidiger geeinigt. Demnach fliessen 40 Mio. Euro plus Boni in Richtung Neapel, wo Koulibaly noch für eine weitere Saison unter Vertrag steht. Der Kapitän der senegalesischen Nationalmannschaft unterzeichnet bei Chelsea einen langfristigen Vertrag, der ihm ein ein Jahressalär von 10 Mio. Euro sichert. Dem Wechsel zu den Blues hat der Routinier schon länger zugestimmt. Er wird erstmals in der Premier League spielen.

psc 13 Juli, 2022 16:27