Einigung steht kurz bevor: Freund soll neuer Chelsea-Sportdirektor werden

Die Neuaufstellung des FC Chelsea nach der Entlassung von Trainer Thomas Tuchel scheint weitere Formen anzunehmen. Nachdem bereits Graham Potter als Tuchel-Nachfolger präsentiert wurde, wird Christoph Freund wohl der neue Sportdirektor des Premier-League-Topklubs.

Laut dem renommierten Journalisten Fabrizio Romano steht der FC Chelsea kurz vor der Verpflichtung Freunds. Letzte Details mit RB Salzburg gelte es aber noch abzuklären.

Excl: Chelsea are now set to reach agreement on personal terms with Christoph Freund as new director. Talks on with Salzburg to get it signed soon 🚨🔵 #CFC

Freund, man behind top deals like Haaland, Mané, Keita, Upamecano — ideas, data, talents. He’ll work together with Potter. pic.twitter.com/Kb2mfOnFFM

