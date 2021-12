Auch Chelsea hat einen Corona-Ausbruch

Das Coronavirus betrifft immer mehr Premier League-Klubs. Nun gibt es auch beim FC Chelsea einen Ausbruch.

Insgesamt drei Spieler lieferten ein positives Testergebnis ab. Hinz kommt Mateo Kovacic, der sich bereits in Isolation befindet. Da die Betroffenen in dieser Woche auch mit anderen Spielern im Kader Kontakt hatten, droht auch diesen Quarantäne. Ob Chelsea die geplanten Spiele in den kommenden Tagen durchführen kann, ist fraglich. Bereits am Mittwochabend stünde das Ligaspiel gegen Everton an.

psc 16 Dezember, 2021 13:42