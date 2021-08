Jorginho ist Europas Fussballer des Jahres

Jetzt ist es amtlich: Der italienische Champions League-Sieger und Europameister Jorginho ist UEFA-Player of the Year.

In Istanbul wird der 29-Jährige ausgezeichnet. In der finalen Ausmarchung setzt er sich gegen Kevin de Bruyne und N’Golo Kanté durch, die auf den Plätzen 2 und 3 landen. Abstimmen durften die Trainer der 24 Nationalmannschaften, die im Sommer an der EM teilgenommen haben, 80 Trainer, die in der Vorsaison in der Champions oder Europa League dabei waren und 55 Journalisten der Vereinigung der europäischen Sportmedien aus den 55 Mitgliedsverbänden der UEFA. Jorginho folgt auf Robert Lewandowski, der diese Auszeichnung im Vorjahr einheimste.

Bei den Frauen gewinnt Barça-Spielerin Alexia Putellas die Auszeichnung als Spielerin des Jahres.

Auch individuelle Awards wurden vergeben:

🥇 Edouard Mendy is #UCL Goalkeeper of the Season after recording 9 clean sheets in 12 matches! 👏👏👏#UEFAawards | #UCLdraw | @ChelseaFC pic.twitter.com/1KE2RgTE8a — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 26, 2021

🏆 A #UCL winner with Chelsea just 4 months after being appointed, Thomas Tuchel is the UEFA Men's Coach of the Year! 👏👏👏#UEFAawards | #UCLdraw | @ChelseaFC pic.twitter.com/tE1atnxrTD — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 26, 2021

Simon Kjaer und das medizinische Team, das Christian Eriksen während dessen Zusammenbruchs beim EM-Spiel zwischen Dänemark und Finnland betreut haben, werden mit dem President’s Award geehrt.

Heroes. Simon Kjær and the medical team that saved Christian Eriksen's life are the 2021 UEFA President's Award winners.#UEFAawards pic.twitter.com/3vdmMSQSS9 — UEFA (@UEFA) August 26, 2021

Auf Frauen-Seite wurden folgende Spielerinnen und Trainer ausgezeichnet:

psc 26 August, 2021 19:23