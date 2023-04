Julian Nagelsmann sagt dem FC Chelsea ab

Julian Nagelsmann zieht sich aus dem Rennen um den Trainerposten bei Chelsea zurück.

Der 35-Jährige war der Topkandidat der Klubleitung und hätte wohl sehr gute Chancen auf das Amt gehabt. Doch laut Transferexperte Fabrizio Romano hat Nagelsmann offenbar definitiv «No!» gesagt. Hauptgrund dafür dürfte die ziemlich chaotische Situation im und um den Klub sein: Der Kader ist total aufgebläht, gleich mehrere Spieler müssen im Sommer verkauft werden. Zudem wird Chelsea international in der kommenden Saison nicht vertreten sein. Und Besitzer Todd Boehly scheint durchaus auch Einfluss auf sportliche Entscheidungen nehmen zu wollen.

Laut «Sky Sports» befinden sich bei den Blues neben Nagelsmann auch Mauricio Pochettino, Vincent Kompany und ein vierter, bislang unbekannter Name, auf der Shortlist für die Besetzung des vakanten Trainerpostens.

Update: Laut «Sky» relativiert Nagelsmann die Absage an Chelsea. «Um was abzusagen, musst du was zusagen», wird er zitiert.

https://twitter.com/FabrizioRomano/status/1649422319712911360

psc 21 April, 2023 16:46