Keine Lösung in Sicht für Romelu Lukaku

Hinter der Zukunft von Romelu Lukaku stehen nach wie vor viele Fragezeichen. Vorerst ist kein Abnehmer in Sicht.

Der 30-Jährige steht bei Chelsea noch bis 2026 unter Vertrag. Beide Seiten wollen die Zusammenarbeit nicht mehr fortsetzen, einfach so ziehen lassen wollen die Londoner den Torjäger angesichts einer einst bezahlten Ablöse von 113 Mio. Euro aber nicht. Zudem soll der Premier Ligist eine weitere Leihe ablehnen, was die Klubsuche auch vereinfachen würde. Und so ist ungewiss wo Lukaku unterkommt.

Am liebsten würde der Angreifer wohl erneut in der Serie A spielen. Eine Rückkehr zu Inter hat er sich aufgrund seines Flirts mit Juventus verscherzt. Die Turiner wiederum würden ihn nur dann verpflichten, wenn Dusan Vlahovic (23) den Klub noch verlässt.

Auch die AS Roma soll gewisses Interesse an Lukaku bekunden. Laut "Telegraph" ist dies aber noch wenig konkret. Ob und welche Lösung sich bis zum Transferschluss am 1. September ergibt, ist weiterhin ungewiss.

psc 22 August, 2023 15:38