“Kindheitstraum geht in Erfüllung”: Chelsea bejubelt CL-Triumph

Der FC Chelsea sichert sich mit einem 1:0-Sieg gegen Manchester City den Titel in der Champions League. Die Stimmen aus dem Lager der Londoner.

Dank eines Treffers von Kai Havertz kann der FC Chelsea den zweiten Champions-League-Triumph der Vereinshistorie bejubeln. “Für mich geht ein Kindheitstraum in Erfüllung”, sagte der offensive Mittelfeldspieler bei “Sky” und fügte an: “Mein Bruder und ich haben früher gefühlt jedes Champions-League-Tor nachgespielt, jetzt mache ich das 1:0. Ich weiss nicht, was ich sagen soll.”

Sein Teamkollege Timo Werner sagte unterdessen: “Kai und ich haben am Anfang ein Interview gegeben, in dem wir gesagt haben: Wir sind hier, um Titel zu gewinnen. Jetzt sind wir die erste Saison hier, es war vielleicht nicht die beste von uns, aber wir haben den Titel geholt und Kai hat das Tor gemacht. Was will man dazu sagen? Deswegen wurden wir gekauft – um genau diese Momente zu erleben.”

Teammanager Thomas Tuchel konstatierte indes: “Es war sauschwer. Wir haben Glück gebraucht, um mit einem zu Null rauszugehen, das wussten wir auch. Wir haben die ganze Zeit gefühlt, wir sind der Stein im Schuh von City, wir lassen nicht locker und warten auf die Chance. Wenn wir in Führung gehen können, gehen wir zum dritten Mal in den letzten drei Spielen in Führung und sind in den Köpfen drin. Dann wird es eine Abwehrschlacht.”

adk 30 Mai, 2021 10:17