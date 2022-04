Trotz Unruhen im Klub: Thomas Tuchel schwört Chelsea die Treue

Trotz der zurzeit schwierigen Phase, in der der Verein wegen den Unruhen um Ex-Besitzer Roman Abramovich steckt, schwört Trainer Thomas Tuchel dem FC Chelsea seine Treue.

Auf einer Pressekonferenz am Mittwoch stellt der 48-jährige Deutsche klar, dass er in jedem Fall im Verein bleibt und seinen derzeit bis 2023 gültigen Vertrag respektieren und erfüllen wird. “Ab der nächsten Saison werden wir unser Bestes geben und ich werde mit meinem ganzen Herzen und meinem ganzen Wissen dabei sein, ganz sicher”, sagt Tuchel.

Wie es mit Chelsea weitergeht, ist offen. Wegen der Sanktionen gegen Abramovich sind dem Verein auf dem Transfermarkt derzeit die Hände gebunden. Tuchel ist aber überzeugt, dass er auch nächste Saison über eine schlagkräftige Truppe verfügt. Mit dieser will er Erfolg haben: “Das ist mein Job, am Ende ist es mein Job. Unabhängig davon, wie die Situation gelöst wird und wann sie gelöst wird, und wie die Dinge am Ende geregelt werden, und wie aktiv wir auf dem Transfermarkt sein können.” Chelsea werde sich “reinhauen und versuchen, alles aus dem Kader herauszuholen, was wir haben.”

Mit dem Besitzerwechsel, der unmittelbar ansteht, könnten sich die Probleme ohnehin bald lösen. Die Blues sind wohl auch in der Personalplanung bald wieder manövrierfähig.

psc 27 April, 2022 18:24