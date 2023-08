Knieoperation: Chelsea-Stürmer Nkunku fällt lange aus

Wegen Meniskusproblemen hat sich der 25-Jährige bereits einer Knieoperation unterzogen, wie der Premier Ligist mitteilt. Eine Ausfalldauer wird nicht genannt, es wird aber von einer längeren Pause ausgegangen. Verletzt hatte sich Nkunku in der vergangenen Woche bei einem Testspiel gegen Borussia Dortmund in Chicao, wo er mit Mats Hummels zusammengeprallt war.

Der Nkunku-Ausfall bringt Chelsea in die Bredouille. Immerhin bleibt das Transferfenster noch bis zum 1. September geöffnet. Die Londoner sondieren den Stürmermarkt deshalb auch wieder. Im Fokus stehen sollen Dusan Vlahovic (23) von Juventus und der Engländer Michael Olise (21) von Ligakonkurrent Crystal Palace. Angebote könnten demnächst folgen.

Chelsea Football Club has today released the following statement about Christopher Nkunku. ⤵️

— Chelsea FC (@ChelseaFC) August 8, 2023