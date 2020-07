Lampard kündigt weitere Transfers an

Der FC Chelsea will in diesem Sommer nachholen, was er die vergangenen zwei Transfer-Perioden verpasst hat. Frank Lampard sagt weitere Neuzugänge voraus.

Für Timo Werner und Hakim Ziyech hat der FC Chelsea bereits über 90 Millionen Euro ausgegeben – und das war noch längst nicht alles. “Mit dem, was wir alles im Sommer vorhaben, wird es noch mehr werden”, sagte Frank Lampard vor dem Auswärtsspiel gegen den FC Liverpool (Mittwoch, 21.15 Uhr). “Wir wollen das Finale gewinnen, wir wollen die Lücke schliessen.”

Lampard meint das Endspiel um den FA Cup, in dem der FC Chelsea auf den Stadtrivalen FC Arsenal treffen wird. “Wir arbeiten auf etwas hin,” sagte Lampard. “Das ist nicht leicht. Das haben wir in den letzten Jahren bei anderen Teams gesehen. Es geht Schritt für Schritt. Wir haben in diesem Jahr viel Gutes gezeigt.”

Wer könnte sich noch in den blauen Teil Londons verändern? Höchstwahrscheinlich ist Kai Havertz Star-Neuzugang Nummer drei in diesen Sommer. Bayer Leverkusens Juwel hat sich dem Vernehmen nach bereits für einen Chelsea-Wechsel entschieden. Der Werksklub fordert mindestens einen dreistelligen Millionenbetrag.

aoe 20 Juli, 2020 17:05