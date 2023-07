Milan ist bei Christian Pulisic optimistisch

Der AC Mailand ist optimistisch, Chelsea-Stürmer Christian Pulisic schon bald unter Vertrag nehmen zu können.

Die Rossoneri feilschen mit Chelsea derzeit um die Ablöse für den US-Nationalspieler, der seine Einwilligung für einen Wechsel nach Mailand bereits gegeben hat. Der Serie A-Klub bietet laut Transferexperte Fabrizio Romano derzeit 22 Mio. Euro. Aktuell wird darüber verhandelt, wie das Paket genau strukturiert ist. Welchen Betrag Milan also garantiert zahlt und was eher in Bonuszahlungen überwiesen werden könnte. Auch eine Leihe mit Kaufpflicht ist nicht ausgeschlossen. Noch steht Pulisic bei Chelsea für ein weiteres Jahr unter Vertrag. Die Fortschritte in den Gesprächen um einen Wechsel des 24-Jährigen sind allerdings spürbar.

psc 6 Juli, 2023 17:32