Nkunku tritt Chealsea bei – Deal schon abgeschlossen

Wenn es um Fussball geht, dann stehen Transfers immer auf der Tagesordnung. Sie werden sogar von den Fussballfans spannend erwartet und sorgen dementsprechend auch für Schlagzeilen. Der Transfer des Franzosen Christopher Nkunku ist derzeit ein heisses Thema. Und das nicht ohne Grund.

Topleistungen, die nicht unbemerkt geblieben sind

Nkunku ist einer dieser Spieler, die jede Saison mit beeindruckenden Statistiken aufwarten. Der Franzose war lange Zeit ausser Gefecht, da er sich bei diversen Spielen mehrere Verletzungen zugezogen hatte. Trotzdem zeigte er sich bei seinen Auftritten wie gewöhnlich von seiner besten Seite. In 52 Spielen der Bundesliga hat der Spieler ganze 32 Tore erzielt. Bei weiteren 14 hat er zugepackt und somit bedeutend zum Sieg seiner Mannschaft beigetragen. Ausserdem hat Nkunku seit 2021 in der Champions League für seine letzte Mannschaft RB Leipzig 10 Tore geschossen. Mit so einer Leistung kann sich nicht jeder in der Welt des Fussballs rühmen. Es wundert also kaum, dass auch das Interesse an dem Spieler gross ist.

Die Vorgeschichte

Eigentlich unterzeichnete Nkunku erst im Juni 2022 seinen Vertrag bei RB Leipzig. Doch zu einer dauerhaften Beziehung mit dem deutschen Team sollte es nicht kommen. Noch war kein Drittel der Saison 2022/23abgelaufen und schon sprach sich herum, dass ein Wechsel bevorsteht.

Zahlreiche Teams in ganz Europa wetteiferten um die Gunst des erfolgreichen Torschützen. Darunter warenunter anderem Liverpool, Manchester United und Paris Saint-Germain. Einer der wahrscheinlichsten Kandidaten war dabei genau die Mannschaft von Manchester United. Die Briten zeigten früh zwar reges Interesse an dem 25-jährigen französischen Spieler. Doch es kam nicht zur Unterschrift Nkunkus, denn der grösste Befürworter für den Transfer Ralf Rangnick war nicht mehr in dem englischen Verein.

Ein 50-Millionen schwerer Deal ist bereits Realität

Wer neben der in Casinos ohne Steuer wunderbar verbrachten Zeit auch die Entwicklung der Ereignisse rundum den Lederball verfolgt, der hat bereits die Neuigkeit erfahren. Es ist nämlich soweit. Diesen Sommer wechselt Christopher Nkunku endlich zu Chelsea. Einen Vorvertrag mit den Blauen hat der ambitionierte Spieler schon vor einiger Zeit abgeschlossen. Jetzt kam es jedoch zum endgültigen Deal. Die Transfersumme, die Chelsea für Nkunku bereitgestellt hat, ist wirklich schwindelerregend. Es handelt sich um etwas mehr als 52 Millionen Britische Pfund. Umgerechnet sind das stolze 60 Millionen Euro, eine unglaublich hohe Ausgabe des Clubs Chelsea, die wieder Todd Boehly zugeschrieben wird.

Den unglaublichen Transfer bestätigte selbst der Sportdirektor der Leipziger, Max Eberl. Laut seiner Aussagen soll die offizielle Ankündigung am Ende der Saison erfolgen. Eberl brachte dabei deutliches Bedauern über den Weggang des Spielers zum Ausdruck. Der grosszügigen Summe konnte allerdings das Management des Leipziger Teams nicht widerstehen.

Nkunku wird sich einem bereits guten Team anschliessen

In den letzten Wochen hat der Cheftrainer der Blauen Graham Potter alles Mögliche getan, um die anscheinend besten Kader für sein Team zu gewinnen, oder genauer gesagt zu erkaufen. Als Ergebnis von mehreren hektischen Transfers kann sich Chelsea bereits mit den Namen solcher Spieler wie Noni Madueke, Mykhailo Mudryk und Joao Felix rühmen. Ein neuer Vertrag mit Mason Mount wird ebenfalls erwartet. Da wird es dem Cheftrainer Kopfschmerzen bereiten, auch Nkunku in so einem Star-Team unterzubringen.

