Olivier Giroud droht EM-Platz zu verlieren

Olivier Giroud zählt bei der französischen Nationalmannschaft trotz grosser Konkurrenz seit Jahren zu den Fixstartern unter Trainer Didier Deschamps. Allerdings muss der 34-jährige Routinier nun doch um seinen Platz im Kader fürchten.

Deschamps lässt nach dem Sieg gegen Portugal in der Nations League durchblicken, dass Giroud unbedingt wieder einen Rhythmus und mehr Spielpraxis in seinem Klub finden muss, damit er weiterhin berücksichtigt wird. Der gross gewachsene Angreifer kam für Chelsea in dieser Saison in der Premier League bislang nur zu drei Teileinsätzen und wurde unter anderem von Neuzugang Timo Werner verdrängt. Möglicherweise sollte Giroud im Januar sogar einen Transfer vollziehen, um nächsten Sommer wirklich an die EM fahren zu können.

“Olivier ist von der Situation bei seinem Klub natürlich betroffen. Er braucht einen Rhythmus, es ist schwierig”, sagt Deschamps und führt aus: “Ich will ihn nicht verlieren, aber es ist kompliziert und wir werden sprechen. Natürlich hat er jedes Interesse, kompetitiv zu bleiben. Wir dürfen aber nie vergessen, was er in der Vergangenheit für uns geleistet hat.”

psc 16 November, 2020 16:12