Olivier Giroud in Gesprächen mit Ligue 1-Klub

Nachdem Olivier Giroud beim FC Chelsea nur noch zweite Wahl ist, zeichnet sich ein Wechsel im Januar an. Der französische Nationalspieler könnte in die Heimat zurückkehren.

Nach Angaben der “Gazzetta dello Sport” befindet sich der 33-Jährige bereits in Gesprächen mit Olympique Lyon. Der französische Spitzenklub, der auch in der Champions League die Qualifikation für die Achtelfinals geschafft hat, will im Januar nachlegen. Torjäger Olivier Giroud wäre im Verein sehr willkommen. Für den Stürmer gibt es allerdings auch noch andere Interessenten – sowohl aus Frankreich wie auch von der Insel.

Klar scheint, dass es zu einem Wechsel kommt. Dies bestätigt der Routinier im “Dauphiné Libéré” sogar öffentlich: “Es wird schwierig bei Chelsea zu bleiben. Ich werde mich mit dem Trainer unterhalten. Es gibt eine sehr grosse Chancen, dass es einen Wechsel gibt, da ich nicht genug Einsatzzeit bekomme, um mich auszudrücken.”

psc 24 Dezember, 2019 10:59