Pochettino unterschreibt beim FC Chelsea

Die restliche Saison bringt Caretaker Frank Lampard beim FC Chelsea zu Ende. Anschliessend wird Mauricio Pochettino das Ruder übernehmen. Dies vermeldet der italienische Transferexperte Fabrizio Romano.

Mauricio Pochettino will sign contract in the next days but he will start this new Chelsea chapter in June, now now — as Lampard will remain as caretaker coach. 🚨🔵 #CFC

Poch will bring in his people for coaching staff — he will discuss transfer strategy with club immediately. pic.twitter.com/6WfbMrUzRb

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 13, 2023