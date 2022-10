PSG hat kein Interesse an Pierre-Emerick Aubameyang

Paris Saint-Germain ist angeblich an einer Zusammenarbeit mit Pierre-Emerick Aubameyang interessiert. Das diesbezüglich vermeldete Gerücht darf offenbar ins Reich der Fabeln verwiesen werden.

Pierre-Emerick Aubameyang befindet sich nicht auf dem Radar von Paris Saint-Germain. Der in der Regel gut informierte Journalist Ben Jacobs berichtet, dass PSG kein Interesse an dem 33-Jährigen bekundet. Zwischen dem französischen Abonnementmeister und dem FC Chelsea habe es keinerlei Kontakt gegeben.

Das französische Portal «Foot Mercato» hatte am Freitag Informationen gestreut, nach denen Chelsea Aubameyang wieder ziehen lassen würde, sollte ein anderer Klub, in diesem Fall PSG, Interesse an einer Übernahme signalisieren. Aubameyang und der neue PSG-Trainer Christophe Galtier kennen sich aus gemeinsamen Zeiten bei der AS Saint-Etienne von 2011 bis 2013.

Aubameyang hatte zuletzt in zwei Pflichtspielen hintereinander getroffen und markierte so seine ersten Treffer für die Blues. Von Chelseas neuem Übungsleiter Graham Potter gab es dafür am Freitag lobende Worte: «Wir freuen uns für ihn, wir freuen uns, dass er Tore schiesst, und wir wünschen ihm, dass das so bleibt.»

aoe 8 Oktober, 2022 15:21