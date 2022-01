Lukaku kassiert wegen Interview Mega-Busse von Chelsea

Das nicht autorisierte Interview mit “Sky Italia” kommt Romelu Lukaku teuer zu stehen.

Wie italienische Medien berichten, wird der 28-Jährige Belgier von seinem Verein FC Chelsea wegen der negativen Äusserungen zum Klub mit einer Busse von 500’000 Euro belegt. Damit will der Premier League-Klub einen Schlussstrich unter die Affäre ziehen. Lukaku führte bereits ein positives Gespräch mit Trainer Thomas Tuchel, in dem er sich für seine kritischen Worte und das Interview entschuldigt habe. Nachdem er gegen Liverpool aus dem Kader gestrichen wurde, soll Lukaku künftig wieder dabei sein. Ein Transfer in diesem Monat ist kein Thema.

psc 4 Januar, 2022 13:44