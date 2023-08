Tausch zwischen Juve und Chelsea: Lukaku für Vlahovic?

Juventus und der FC Chelsea denken offenbar über einen spektakulären Spielertausch nach: Romelu Lukaku und Dusan Vlahovic könnten die Seiten wechseln.

Romelu Lukaku war in der vergangenen Saison vom FC Chelsea an Inter Mailand verliehen, ein Verbleib in der italienischen Modestadt hat sich allerdings zerschlagen. Seither wird der Belgier mit einem Transfer zu Juventus in Verbindung gebracht. Und nun gibt es, so berichtet es unter anderem die "Gazzetta dello Sport", Überlegungen zwischen den Turinern und Chelsea, Lukaku und Vlahovic zu tauschen.

Da Vlahovic jedoch teurer bewertet wird, sind noch Verhandlungen vonnöten: Denkbar, dass der Tausch über die Bühne geht, Chelsea allerdings noch 30 bis 50 Millionen Euro obendrauf legen muss.

adk 1 August, 2023 09:14