Thomas Tuchel bestätigt Vertragsgespräche mit dem FC Chelsea

Die neuen Eigentümer des FC Chelsea sind offensichtlich überzeugt von dem, was Thomas Tuchel da so veranstaltet. Der Teammanager bestätigt Gespräche über die Verlängerung seines Vertrags.

Beim Auswärtsspiel in der Premier League gegen Leeds United (Sonntag, 15 Uhr) wird Thomas Tuchel aufgrund seiner Sperre zwar nicht für den FC Chelsea an der Seitenlinie stehen. Die obligatorische Pressekonferenz hielt der deutsche Trainer aber trotzdem ab. Dabei lüftete er einen anhaltenden Austausch über die vorzeitige Verlängerung seines noch bis 2024 datierten Vertrags.

“Es gibt Gespräche”, bestätigte Tuchel. “Aber ich denke, in Anbetracht der Situation, aus der wir kommen und in der wir uns mitten in der Transferperiode befinden, ist es das Beste, wenn ich mich auf mein Team und den Sport konzentriere und darauf, konkurrenzfähig zu sein. Meine Vertreter sprechen mit den Eigentümern und kümmern sich um alles andere. Sie wissen, wie froh ich bin, hier zu sein und wie sehr es mir gefällt. Es ist also eine gute Sache.”

Die neue Eigentümergruppe des FC Chelsea hat Tuchel mehr Verantwortung auf dem Transfermarkt übertragen und damit ein starkes Zeichen des Vertrauens gesetzt. Der 48-Jährige ist seit Januar 2021 für die Blues tätig und holte mit Chelsea 2020/21 die Champions League.

aoe 20 August, 2022 12:28