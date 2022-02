Thomas Tuchel positiv auf Corona getestet

Der FC Chelsea muss am Samstag ohne seinen Cheftrainer Thomas Tuchel auskommen. Der Deutsche wurde positiv auf das Coronavirus getestet.

Thomas Tuchel steht dem FC Chelsea am Samstag nicht zur Verfügung. Wie die Blues bekanntgeben, fällt der Teammanager wegen eines positiven Coronabefundes für das Viertrundenspiel im FA Cup gegen Plymouth Argyle aus und wird von Assistenztrainer Arno Michels vertreten.

“Er war die ganze Woche über für die Vorbereitung auf das Spiel verantwortlich und weiss genau, was heute passiert”, sagte Michels. “Wir werden auch während des Spiels mit ihm in Kontakt bleiben, es ist also alles in Ordnung.” In London hoffen sie nun darauf, dass Tuchel schnell wieder aus der Isolation geholt werden kann.

Der Blues-Reisetross bricht noch am Samstagnachmittag nach Abu Dhabi auf, wo in diesem Jahr die Klub-WM ausgetragen wird. Tuchel könnte Ende der nächsten Woche ins Mannschaftscamp nachreisen.

aoe 5 Februar, 2022 15:13