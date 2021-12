Thomas Tuchel “sehr zufrieden” mit Kepa Arrizabalaga

Im Viertelfinale des EFL Cup stand Kepa Arrizabalaga mal wieder zwischen den Pfosten des FC Chelsea. Von Trainer Thomas Tuchel gibt es nicht nur für seinen Auftritt in diesem Spiel lobende Worte.

Mit zwei Glanzparaden hielt Kepa Arrizabalaga den FC Chelsea im EFL-Cup-Viertelfinale beim FC Brentford im Spiel, am Ende siegten mit Blues mit 2:0. Das war es aber auch schon wieder für den Iberer, der für die Auswärtsbegegnung am Boxing Day gegen Aston Villa (Sonntag, 18.30 Uhr) dem angestammten Edouard Mendy weichen muss.

Thomas Tuchel nimmt sich die Pressekonferenz vor dem Spiel zum Anlass, um Kepa ein paar warme Worte mit auf den Weg zu geben. “Ich bin im Allgemeinen sehr zufrieden. Glücklich ist vielleicht nicht das richtige Wort, aber ich bin sehr beeindruckt von Kepa. Es ist keine Überraschung mehr, denn er ist als Mensch, als Charakter und als Sportler in einer Verfassung, in der er einfach alles für uns gibt, weil er das tut, was er am besten kann.”

Kepa hängt aber seit dreieinhalb Jahren komplett in der Luft. Durch seine anfänglich schlimmen Platzer, die ihm unterlaufen sind, hat sich der 27-Jährige ins Abseits manövriert. Seitdem wurden ihm immer wieder andere Torhüter vor die Nase gesetzt, die bis heute stets den Vorzug erhalten.

“Das zeigt er jeden Tag im Training, und deshalb bekommt er die Belohnung. Ich bin mir absolut sicher, dass das der Grund ist, warum er solche Leistungen erbringt”, so Tuchel in Richtung Kepa. “Ich bin überglücklich, wir brauchen ihn in dieser Form. Die Torhüter sind eine starke Gruppe und Kepa ist ein grosser Teil davon.”

aoe 25 Dezember, 2021 15:11