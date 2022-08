Thomas Tuchel zweifelt an Verlängerung mit N’Golo Kante

Der FC Chelsea muss schon wieder für längere Zeit auf N’Golo Kante verzichten. Das könnte Auswirkungen auf seine Zukunft bei den Blues haben, wie Thomas Tuchel zu erkennen gibt.

Wegen einer schweren Oberschenkelverletzung muss der FC Chelsea für die kommenden Wochen auf N’Golo Kante verzichten. Weil der 31-Jährige nicht das erste Mal über einen längere Zeitraum seinem Beruf nicht nachgehen kann, zeichnen sich Folgen für eine mögliche Verlängerung seines 2023 auslaufenden Vertrags ab.

“Man muss alles in Betracht ziehen, was auf dem Tisch liegt”, sagte Teammanager Thomas Tuchel vor dem Heimspiel in der Premier League gegen Leicester City (Samstag, 16 Uhr). “Und auf dem Tisch liegt sein Potenzial, auf dem Tisch liegt sein Einfluss und seine Qualität. Aber auf dem Tisch liegen natürlich auch sein Alter, sein Gehalt und seine Verletzungsanfälligkeit. Von dort aus macht man sich ein Gesamtbild und versucht, eine Lösung zu finden.”

Kante steht seit 2016 bei den Blues unter Vertrag und geniesst vor allem bei den Fans extrem hohes Ansehen. In den letzten sechs Jahren kam er auf 262 Pflichtspiele, holte mit Frankreich die Weltmeisterschaft 2018 und mit dem FC Chelsea die Europa League 2018/19 sowie die Champions League 2020/21.

aoe 27 August, 2022 16:17