Timo Werner plant den Abschied von Chelsea

Der deutsche Nationalspieler Timo Werner sieht seine Zukunft angeblich nicht mehr beim FC Chelsea.

Der 26-Jährige ist mit seinen Einsatzzeiten beim Premier League-Klub alles andere als zufrieden. Gerade mal acht Startelfeinsätze in der Liga weist er in der aktuellen Spielzeit auf. Laut “Sport 1” hat er nun eine wegweisende Entscheidung getroffen und peilt im Sommer einen Transfer an. Sein Berater Volker Struth soll sich bereits nach Optionen umsehen.

Als Ablöse für den deutschen Nationalspieler sollen von Chelsea 40 Mio. Euro gefordert werden. Verkompliziert wird das ganze durch die Sperre gegen den russischen Chelsea-Besitzer Roman Abramovich, die Vertrags- und Transfergespräche derzeit verhindern.

Hinter den Kulissen kann ein Transfer aber dennoch aufgegleist werden, zumal der Verkauf des Premier League-Klubs bis Ende April über die Bühne gehen könnte.

psc 29 März, 2022 09:14