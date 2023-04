Trotz 6 Niederlagen in 6 Spielen: Frank Lampard macht weiter

Frank Lampard weist als Interimstrainer von Chelsea eine desolate Bilanz auf: Alle sechs Spiele unter seiner Führung gingen verloren. Dennoch darf der 44-Jährige bis Saisonende weitermachen.

Lampard ist in der bislang chaotischen Ära des neuen Besitzers Todd Boehly in weniger als einem Jahr bereits der vierte Trainer (neben Thomas Tuchel, Graham Potter und Bruno Saltor). Einen weiteren Trainerwechsel wird es laut «Sky Sports» in dieser Spielzeit definitiv nicht mehr geben. Lampard wird als Caretaker nicht entlassen werden.

In der neuen Saison wird dann aber ein neuer Coach übernehmen. Die Gespräche mit Mauricio Pochettino sollen weit fortgeschritten sein. Der Argentinier könnte schon bald als nächster Trainer angekündigt werden.

psc 27 April, 2023 16:29