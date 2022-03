Trotz Abramovich-Rückzug: Tuchel sieht seine Zukunft weiter bei Chelsea

Trotz des Rückzugs von Roman Abramovich sieht Trainer Thomas Tuchel seine Zukunft weiterhin beim FC Chelsea. Dies stellte der Coach nun öffentlich klar.

Im Zuge des Angriffs seitens der Russland auf die Ukraine und der Kritik an Roman Abramovich wegen dessen vermeintlicher Nähe zu Waldimir Putin wird ein neuer Besitzer für den FC Chelsea gesucht. Konkret will Abramovich den Londoner Spitzenverein verkaufen. An der Zukunft von Thomas Tuchel soll dies allerdings nichts ändern.

“Aus meiner Perspektive passt Chelsea perfekt für mich. Ich liebe es, hier zu sein, ich liebe alles an dem Klub und hoffentlich geht es so weiter”, sagte der deutsche Übungsleiter am Freitag bei einer Pressekonferenz des FC Chelsea: “Es ist jetzt eine Ungewissheit da, aber ist das für einen Fussballtrainer nicht immer so? Ich bin positiv und hoffe, dass die Dinge positiv ausgehen.”

Der 48-Jährige betonte: “Ich habe alles andere als ein Problem damit, hier zu bleiben. Ich habe schon mehrfach gesagt, dass ich es liebe, in der Premier League zu arbeiten. Ich liebe es, in England zu sein, die Tradition und die Liebe für den Sport allgemein und speziell den Fussball zu spüren.” Sein Vertrag ist indes noch bis 2024 datiert.

adk 4 März, 2022 14:12