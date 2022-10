Tuchel nach Chelsea-Aus: «Einige Vereine haben meinen Berater angerufen»

Thomas Tuchel spricht erstmals nach seiner Entlassung beim FC Chelsea. Der deutsche Übungsleiter erklärt, wie es um ein Comeback steht.

Im September wurde Thomas Tuchel beim FC Chelsea überraschend entlassen. Seither ist der 49-Jährige vereinslos und wird es vermutlich auch erstmal noch eine Weile bleiben. «Ich habe noch keine Entscheidung getroffen. Es ist jetzt Zeit für mich, eine Pause einzulegen», sagte er gegenüber «Sports Web».

Tuchel weiter: «Einige Vereine haben meinen Berater angerufen, aber wir haben vereinbart, dass er mich in den letzten 18 Tagen hier (in Indien; d. Red.) nicht anrufen wird.» Nach seinem Chelsea-Aus hat sich der Champions-League-Sieger-Coach von 2021 erst einmal in Indien aufgehalten. Über seine Zeit beim Londoner Premier-League-Klub kann Tuchel jedoch nur positiv berichten: «Ich habe jeden Tag bei Chelsea geliebt. Für mich ist es zu früh zu Ende gegangen, aber das lag nicht in meiner Hand. Das ist es auch, wofür man unterschreibt.»

adk 30 Oktober, 2022 11:54