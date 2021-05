Tuchel offen für Verlängerung: “Der perfekte Ort”

Der FC Chelsea möchte den Vertrag mit Thomas Tuchel gerne vorzeitig verlängern. Und auch der deutsche Übungsleiter steht diesem Szenario sehr offen gegenüber.

Thomas Tuchel spielt an diesem Samstagabend (21 Uhr) mit dem FC Chelsea gegen Manchester City im Finale der Champions League um den ersten grossen Titel seiner noch jungen Amtszeit im blauen Bezirk Londons. Ungeachtet des Erfolgs in der Königsklasse könnte der 47-Jährige schon bald einen neuen Vertrag unterzeichnen.

“Ich bin einfach glücklich, hier zu sein. Seitdem ich in Mainz war, habe ich mich nicht mehr so gut gefühlt. Es fühlt sich an wie der perfekte Ort und der perfekte Moment”, sagte Tuchel während der Pressekonferenz vor dem innerenglischen Finalspiel. “Was kommt, wird kommen. Wir können Dinge nicht erzwingen, aber das ist meine Ansicht der Dinge und die ist sehr klar.”

Die Blues haben sich unter Tuchels Führung auf Platz vier stehend erneut für die Champions League qualifiziert. Im Finale des Carabao Cup unterlag Tuchel mit seiner Mannschaft Leicester City mit 0:1. Sein Vertrag läuft noch bis 2022, kann aber per Option verlängert werden. Der FC Chelsea möchte mit Tuchel jedoch ein komplett neues Vertragswerk stricken.

aoe 29 Mai, 2021 15:48