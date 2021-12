Tuchel-Wutrede vor Chelsea-Partie

Thomas Tuchel muss beim FC Chelsea ob zahlreicher Corona-Fälle im Team mit einem dezimierten Kader auskommen. Über diesen Zustand echauffiert sich der Deutsche – weil es die Premier League verweigerte, das Spiel der ‘Blues’ zu verlegen.

Der FC Chelsea hat bei der Premier League angefragt, die Begegnung mit den Wolverhampton Wanderers zu verschieben – doch erhielt als Antwort auf den Antrag eine Absage. Thomas Tuchel sagte dazu vor Anpfiff bei “Sky”: “Wir müssen drei Stunden alle zusammen im Bus sitzen, wir haben Meetings zusammen, gemeinsame Essen. Die Situation fühlt sich nicht so an, als würde es enden, wenn wir einfach so weitermachen. Also haben wir beantragt, nicht spielen zu müssen, uns etwas Zeit zu geben, um die Situation unter Kontrolle zu bekommen. Aber das wurde abgelehnt. Ob wir das verstehen oder nicht, spielt keine Rolle, aber wir können es nicht verstehen.”

Tuchel konnte gerade mal vier Feldspieler auf die Bank setzen. “Wir machen uns grosse Sorgen um die Gesundheit der Spieler. (…) Jetzt müssen wir mit Spielern antreten, die gerade erst nach einer Covid-Infektion zurückkommen, die nach Verletzungen zurückkommen, dieses Risiko müssen wir jetzt eingehen”, beklagte der Teammanager des FC Chelsea.

adk 19 Dezember, 2021 17:10