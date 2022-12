Zakaria gibt bei Chelsea noch nicht auf: «Ich arbeite hart»

Denis Zakaria hat beim FC Chelsea bislang kaum gespielt. Der Schweizer Mittelfeldspieler will sich aber weiter behaupten.

Im Sommer wechselte Denis Zakaria von Juventus zum FC Chelsea. Für die Londoner stand der 26-Jährige allerdings erst in zwei Pflichtspielen auf dem Rasen. Trotzdem bleibt er kämpferisch. «Ich bin immer noch positiv gestimmt, was meine Erfahrung mit Chelsea angeht. Wir werden sehen, was passieren wird», wird er vom italienischen Transfer-Guru Fabrizio Romano zitiert.

Zakaria weiss: «Ich muss noch einige Dinge verbessern und dem Trainer zeigen, was ich kann. Wenn ich spielen darf, muss ich zeigen, dass ich gut bin. Bisher hat es noch nicht gereicht, aber ich arbeite hart.» In England kursierten zuletzt bereits Gerüchte um einen Leihabbruch im Winter. Ob dies der Fall sein wird, wird sich zeigen.

