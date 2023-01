Neues Abenteuer für Eldin Jakupovic in den USA

Für Eldin Jakupovic geht es im gehobenen Fussballeralter von 38 Jahren noch mal über den grossen Teich. Beim Los Angeles FC unterschreibt der Goalie einen Vertrag für die in Kürze startende Saison mit einer Option für die Kampagne 2024.

«Schon bei unserem ersten Gespräch wurde deutlich, dass Eldin eine grosse Bereicherung für die ohnehin schon starke Torhüterriege des LAFC sein wird», sagt Vizepräsident und GM John Thorrington. «Er ist ein Torhüter mit grosser Erfahrung und enormen Führungsqualitäten, und wir freuen uns, ihn, seine Frau und seine Familie im Verein zu haben.»

Jakupovic verbrachte insgesamt zehn Jahre seiner langen Karriere in England, spielte dort unter anderem für Hull City, Leicester City und seit dem vergangenen Sommer für den FC Everton. In der Schweiz ist der einmalige A-Nationalspieler bei den Grasshoppers gross geworden.

Eldin Jakupović is Black & Gold.

📝 #LAFC signs goalkeeper Eldin Jakupović to a one-year deal with a club option for 2024.

