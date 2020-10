Gleich 2 gute Nachrichten für Xherdan Shaqiri

Xherdan Shaqiri darf am Donnerstagabend die Reise mit der Nati zum Nations League-Spiel in Spanien antreten. Ausserdem steht er im Champions League-Kader des FC Liverpool.

Letzteres war zuletzt unsicher, machte Shaqiri in den vergangenen Wochen und Monaten doch eine sehr schwierige Zeit mit vielen Verletzungen und wenigen Einsätzen durch. Im 24-Mann-Kader der Reds für die Königsklasse steht er nun aber.

Auch unmittelbar gibt es für den 28-Jährigen gute Nachrichten: Wie der Schweizer Verband mitteilt, fiel der am Mittwoch vorgenommene Corona-Test des Angreifers negativ aus. Die schriftlichen Ergebnisse liegen vor. Somit kann Shaqiri die Nati-Reise zum Nations League-Spiel in Spanien, das am Samstagabend stattfindet, antreten. Um 17 Uhr hebt der Flieger am Donnerstag ab.

Ob er in Madrid auch zum Einsatz gelangen kann, ist aber noch offen. Vom Schweizer Verband gibt es grünes Licht, letztlich entscheidet aber die Gesundheitskommission der UEFA. Klarheit wird wohl erst am Samstag herrschen.

psc 8 Oktober, 2020 13:34