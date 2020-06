6 Spieler auf der Streichliste von Liverpool – auch ein Schweizer

Beim FC Liverpool könnte es im Sommer zu einigen Abgängen kommen. Gleich sechs Spieler sollen auf der Streichliste von Jürgen Klopp stehen, darunter auch Xherdan Shaqiri.

Laut “AS” würde Klopp sein Team durchaus gerne noch verstärken. Da die finanziellen Mittel angesichts der Coronakrise aber beschränkt sind, müssen zuerst einige Profis weichen, die den Gehaltsetat belasten. Die 6 Spieler, die gehen dürfen oder sogar sollen sind demnach Xherdan Shaqiri (Vertrag bis 2023), Divock Origi (Vertrag bis 2024), Marko Grujic (an die Hertha ausgeliehen, Vertrag in Liverpool bis 2023), Dejan Lovren (Vertrag bis 2021), Adam Lallana (Vertrag läuft aus) und Harry Wilson (an Bournemouth ausgeliehen, Vertrag bis 2023).

Als Wunschspieler von Klopp gelten die beiden Wolverhampton-Profis Ruben Neves und Adama Traoré.

psc 19 Juni, 2020 11:08