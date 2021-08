Der 27-Jährige unterschreibt bei den Reds einen neuen Vertrag bis 2026. Damit wird sein bisher gültiges Arbeitspapier vorzeitig um zwei weitere Jahre verlängert. Robertson wechselte im Sommer 2017 für 9 Mio. Euro Ablöse von Hull City nach Liverpool und hat sich dort auf der linken Abwehrseite etabliert.

𝑶𝒉, 𝑨𝒏𝒅𝒚, 𝑨𝒏𝒅𝒚… 🎶❤️

Great news, @andrewrobertso5 has signed a new long-term deal with the Reds 🤩 🙌

— Liverpool FC (@LFC) August 24, 2021