Berater von Mohamed Salah macht klare Ansage zu Wechselgerüchten

Auch Liverpools Torjäger Mohamed Salah wurde in diesem Sommer bereits mit einem möglichen Wechsel nach Saudi-Arabien in Verbindung gebracht. Der Berater des ägyptischen Stürmers wischt diese nun aber sehr deutlich weg.

Ein Transfer von Salah zu den Saudis oder auch zu einem anderen Verein ist derzeit überhaupt kein Thema. "Wenn wir es in Betracht gezogen hätten, Liverpool in diesem Jahr zu verlassen, hätten wir den Vertrag im vergangenen Sommer nicht verlängert. Mohamed stellt sich weiterhin voll in den Dienst des FC Liverpool", twittert Berater Ramy Abbas Issa am Montag. Damit dürften Wechselgerüchte rund um Salah zumindest in dieser Transferperiode verstummen.

Der Ex-Basler steht in Liverpool noch bis 2025 unter Vertrag. Mittlerweile läuft der 31-Jährige bereits seit sechs Jahren an der Anfield Road auf.

If we considered leaving LFC this year, we wouldn’t have renewed the contract last summer. Mohamed remains committed to LFC. — Ramy Abbas Issa (@RamyCol) August 7, 2023

psc 7 August, 2023 10:54