Der Eingriff wurde nach Angaben der Reds am Donnerstagmorgen vorgenommen. Tags zuvor verletzte sich Joe Gomez bei einer Einheit bei den Three Lions. Der Abwehrspieler beginnt den Reha-Prozess. Liverpool kommuniziert keinen Zeitpunkt für die geplante Rückkehr, schreibt in einer Mitteilung aber, dass Gomez wohl mindestens einen “signifikanten” Teil der aktuellen Saison verpassen wird.

Damit ist er nach Virgil van Dijk, Fabinho und Trent Alexander-Arnold bereits der vierte Liverpool-Verteidiger, der sich (schwer) verletzt hat. Die Reds könnten reagieren und den zurzeit vereinslosen Ezequiel Garay unter Vertrag nehmen.

.@J_Gomez97 has today undergone successful surgery to repair a tendon in his left knee.

The issue was isolated to Gomez’s tendon, with no damage to any other associated knee ligaments and Joe will now begin a rehabilitation programme with our medical team 💪

