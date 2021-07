Der FC Liverpool bindet Supertalent Harvey Elliott

Der FC Liverpool verlängert den Vertrag mit Sturmtalent Harvey Elliott langfristig.

Der 18-Jährige wechselte vor zwei Jahren aus der Nachwuchsabteilung des FC Fulham zu den Reds und kam danach zunächst in der U23 zum Einsatz. In der letzten Saison war er an Blackburn ausgeliehen. Nun wird Elliott fixer Bestandteil des Profikaders. Zur Vertragslänge macht der Premier League-Klub keine Angaben.

Some boss Friday news… 😁 Harvey Elliott has signed a new long-term contract with the Reds! 🙌🔴 — Liverpool FC (@LFC) July 9, 2021

psc 9 Juli, 2021 15:09