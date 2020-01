Liverpool ist seit einem Jahr ungeschlagen

Die Dominanz des FC Liverpool im englischen Fussball ist frappierend: Trotz riesiger Konkurrenz haben die Reds mittlerweile seit 365 Tagen nicht mehr verloren.

Die letzte Liga-Niederlage setzte es für die Mannschaft von Jürgen Klopp am 3. Januar 2019 gegen Manchester City ab (1:2). Seither mussten die Reds in der heimischen Liga nie mehr als Verlierer vom Platz. Während ihnen in der vergangenen Saison der Meistertitel aufgrund der ebenso starken Citizens noch verwehrt wurden, sieht heuer alles nach einem Durchmarsch aus. Der Vorsprung in der Tabelle beträgt 13 Punkte – bei erst noch einem Spiel weniger als die Konkurrenz.

psc 3 Januar, 2020 09:35