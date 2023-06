Firmino vor Wechsel nach Saudi-Arabien

Nach acht Jahren beim FC Liverpool könnte es Roberto Firmino nach Saudi-Arabien ziehen. Der Brasilianer soll laut Angaben von Transferreporter Fabrizio Romano vor der Unterschrift bei Al-Ahli stehen.

More on Al Ahli proposal to Roberto Firmino. Saudi club has offered Brazilian striker a contract valid until June 2026, three year deal. 🇧🇷🇸🇦 #transfers

Al Ahli hope to get it done this week to plan for the medical tests between Wednesday and Friday. pic.twitter.com/9XQA5JfNT4

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 26, 2023