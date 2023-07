Es ist fix: Jordan Henderson posiert mit Steven Gerrard in Saudi-Arabien

Der Wechsel von Liverpools Captain Jordan Henderson zum saudischen Verein Al Ettifaq ist perfekt.

Die beiden Vereine geben den TRansfer am Donnerstag bekannt. Henderson posiert beim neuen Klub bereits mit einer anderen Liverpool-Legende, Steven Gerrard, der das Team in der neuen Saison als Coach betreut. Er dürfte denn auch massgeblichen Anteil am Wechsel des 33-jährigen Mittelfeldspielers zu seinem neuen Verein haben.

Als Ablöse fliessen 14 Mio. Euro. Henderson unterschreibt bei Al Ettifaq bis 2026.

psc 27 Juli, 2023 14:11