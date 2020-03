“F*** idiots!” – Jürgen Klopp beleidigt die eigenen Fans

Bei Liverpool-Coach Jürgen Klopp lagen die Nerven offenbar bereits vor dem Spiel gegen Atlético blank. Er bezeichnete die eigenen Fans als Idioten.

Einige von ihnen streckten ihre Hände den Liverpool-Stars beim Spielertunnel entgegen als sich diese zum Einwärmen begaben und wollten mit ihnen abklatschen. Zu Zeiten des grassierenden Coronavirus nicht die beste Idee. Als Jürgen Klopp einmarschierte, machte er eine unmissverständliche Ansage: “Put your hands away you f***ing idiots”, fauchte er in Richtung der Fans:

Now is NOT the time to be asking for high-fives, guys 😬 pic.twitter.com/UNwfQTC9oz — Football on BT Sport (@btsportfootball) March 11, 2020

psc 12 März, 2020 11:27