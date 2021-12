Jürgen Klopp kritisiert die Fortsetzung der Premier League

Die Premier League wird von einer gewaltigen Corona-Welle erfasst. Dennoch haben die Verantwortlichen entschieden den Ligabetrieb fortzusetzen und die traditionellen Spiele über die Feiertage durchzuführen. Ein Entscheid, den Liverpool-Coach Jürgen Klopp öffentlich kritisiert.

Vor dem League Cup-Spiel gegen Leicester sagt der deutsche Cheftrainer der Reds im Matchheft: “Meine Ansichten zum Mangel an Erholung und Vorbereitungszeit für die Spieler sind wohl bekannt. Das hier gerade ist allerdings etwas anderes. Während ich nicht glaube, dass es in normalen Zeiten richtig ist, dass Mannschaften Spiele mit nur zwei Tagen Pause dazwischen bestreiten, fühlt es sich derzeit völlig falsch an.” Klopp fordert die Verantwortlichen zum Handeln und anderen Entscheidungen auf: “Es ist im Moment nicht in Ordnung, Mannschaften zwei mal mit nur zwei Tagen Pause spielen zu lassen. Es ist überhaupt nicht okay. Irgendjemand muss handeln.”

Auch Liverpool-Captain Jordan Henderson bläst ins gleiche Horn: “Ich bin besorgt, dass keiner die Gesundheit der Spieler wirklich ernst nimmt.” Trotz dieser Worte scheint der Spielbetrieb auf der Insel in den nächsten Tagen regulär weiterzugehen, falls es nicht zu Spielabsagen kommt, weil Mannschaften die Mindestanzahl von Spielern nicht auf den Platz bringen.

