Jürgen Klopp verrät Zukunftspläne nach Liverpool

Liverpools Trainer Jürgen Klopp verrät in einem Podcast, was er nach seinem Engagement beim FC Liverpool zu tun gedenkt.

Der 56-Jährige coacht die Reds bereits seit fast acht Jahren. Bis 2026 steht er noch unter Vertrag. Diesen will er auch erfüllen, wie er immer wieder betont. Wie es danach weitergeht, verrät Klopp nun im Podcast "Hotel Matze": "Die wirkliche Idee ist: Nach Liverpool, wann auch immer das sein wird, ich habe noch Vertrag bis 2026, ein Jahr Pause zu machen." Die freie Zeit möchte er dann erst einmal für ausgiebiges Reisen nutzen.

Unter Umständen ist Liverpool sogar seine letzte Trainerstation, wie der frühere Bundesliga-Coach (Mainz 05, Borussia Dortmund) ausführt: "Es kann dann sein, dass dann Schluss ist. Aber was weiss ich, wie ich mich nach einem Jahr Pause fühle?"

Klopp wird in regelmässigen Abständen auch mit dem Posten des deutschen Nationaltrainers in Verbindung gebracht. Bislang waren dies aber lediglich mediale Geschichten, konkret wurde es nie. Grundsätzlich lässt er sich alle Türen offen, sagt aber gleichzeitig auch: "Ich hätte echt kein Problem damit zu sagen: 'Ey, war super. Jetzt dürfen all die anderen ran und ich gucke ihnen dabei zu.' Das ist meine wahrscheinlichere Lösung. Aber dazu müsste ich erst einmal ein Jahr freihaben, weil das hatte ich noch nie."

Seit mittlerweile 22 Jahren ist Klopp als Profitrainer aktiv.

psc 28 Juli, 2023 12:10