Jürgen Klopp gerät nach Shaqiri-Auftritt ins Schwärmen

Xherdan Shaqiri hatte am Donnerstag endlich wieder (doppelten) Grund zum Jubeln: Nicht nur stand er beim League Cup-Spiel bei Lincoln City in der STartelf – er erzielte auch noch ein Traumtor und legte einen starken Auftritt hin. Dies hat auch sein Trainer Jürgen Klopp registriert.

Nach dem Spiel gerät der Reds-Coach regelrecht ins Schwärmen: “Er machte ein wirklich gutes Spiel und seine ruhenden Bälle waren hervorragend. Und der Freistoss? Was für ein Tor war das denn!?”, sagte der Deutsche über den Auftritt von Shaqiri.

Nach langwierigen Verletzungsproblemen ist der 28-Jährige derzeit endlich wieder fit. Auch wenn es am Donnerstag einen kurzen Schreckmoment gab wegen dem Klopp ihn in der 75. Minute auch auswechselte. Es war aber falscher Alarm, wie Klopp hinterher erklärte: “Es war mein Fehler. Ich dachte, er habe sich den Knöchel leicht verdreht – aber es war gar nichts. Als Shaq sich zwei Mal an den Fuss fasste, dachte ich, es wäre gut, ihn jetzt rauszunehmen.”

Das nächste Spiel für Liverpool steht am kommenden Montag gegen Arsenal an. Ob Shaqiri dabei wieder spielen darf, ist offen. Klopp macht dem Schweizer Nationalspieler zumindest Hoffnung: “Im Moment sieht es sehr gut und vielversprechend aus. Wir werden sehen. Es gibt keine Zweifel über seine Qualität, die gabs nie.”

psc 25 September, 2020 09:33