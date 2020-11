Klopp kritisiert Länderspiele: “Haben keine Macht”

Jürgen Klopp macht die hohe Belastung verursacht durch den engen Spielplan zu schaffen. Der Cheftrainer des FC Liverpool weist zudem darauf hin, dass die Länderspiele den Umstand weiter erschweren.

“Ich bin im Moment mit all diesen Dingen beschäftigt”, sagte Jürgen Klopp den Reportern vor dem Top-Spiel in der Premier League zwischen Manchester City und dem FC Liverpool. Bezogen hat sich der deutsche Erfolgstrainer darin auf die anstehende Länderspielperiode, die ihm bereits jetzt Sorgen aufkommen lässt.

“Für uns fühlt es sich sicherer an, wenn wir alle zusammen sind, auch wenn wir einige Fälle hatten, nicht zu viele, aber einige, und für eine Weile keinen, was gut ist, aber dies ist die Zeit, in der wir leben”, betonte Klopp und kritisierte in diesem Zuge die Verbände: “Das Problem mit dieser Situation ist, dass wir keine Macht haben. Nicht wirklich. Wir versuchen herauszufinden, wie die Protokolle der verschiedenen Fussballverbänden funktionieren.”

Könnte der gebürtige Stuttgarter entscheiden, so würde er, wie er deutlich machte, keine Nationalspieler abstellen: “Das wäre natürlich eine grosse Hilfe, wenn wir beispielsweise von einem Verband keine Antwort erhalten, dann schicken wir keinen Spieler.” Klopp gehe es “nicht nur um Corona, sondern auch darum, dass drei Spiele in neun Tagen massiv sind”, bemängelte er.

adk 8 November, 2020 17:03