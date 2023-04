Klopp verspürt nur bedingt Mitleid mit dem FC Chelsea

Der FC Chelsea spielt eine enttäuschende Saison. Die Blues werden den Europapokal mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit verpassen. In Realität sind sogar die Abstiegsränge näher. «Ich fühle ein bisschen mit Chelsea», gibt Jürgen Klopp ehrlich zu. Doch der Trainer des FC Liverpool räumt auch ein: «Es ist auch gut zu sehen, dass man nicht einfach Top-Spieler zusammenbringen kann und es klappt. Sie können nicht zwei Umkleidekabinen haben. Man muss Beziehungen schaffen.»

Jurgen Klopp on Chelsea 🔵 #CFC

“I feel a little bit for Chelsea but it’s also good to see that you can’t just bring top players together and it works out. You cannot have two dressing rooms. You have to create relationships”.

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 30, 2023