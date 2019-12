Liverpool darf Klub-WM-Logo nicht in Liga tragen

Am Samstag hat der FC Liverpool mit einem 1:0-Sieg über Flamengo den Sieg der Klub-WM perfekt gemacht. Das Logo, mit dem sich der Sieger hierfür das Jersey veredeln lassen darf, dürfen die Reds aber nur in der Champions League tragen.

Der FC Liverpool krönt ein perfektes Jahr 2019 mit dem Sieg der Klub-WM. Durch den 1:0-Sieg im Finale gegen Flamengo erhalten die Reds das goldene Emblem auf dem Jersey. Laut den FIFA-Regularien darf der Sieger das Logo für ein Jahr einschliesslich des Tages des nächsten Finals auf der Brust tragen.

Wie der “Liverpool Echo” berichtet, verbietet die Premier League jedoch Änderungen an den Trikots während einer Saison. Selbiges gilt für den FA Cup. Bedeutet folglich: Liverpool darf nur in der Champions League mit dem Klub-WM-Logo auflaufen und erst ab kommender Saison auch in den nationalen Wettbewerben.

adk 22 Dezember, 2019 17:49